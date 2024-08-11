В Херсоне из-за российских обстрелов в воскресенье одна погибшая и 9 раненых
В Херсонской городской территориальной общине в результате российских обстрелов в воскресенье один человек погиб и 9 получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь: "1 погибший и 9 раненых, двое из которых – тяжелые. Таков итог воскресенья в Херсонской городской территориальной общине.
Женщина 93 лет получила в результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью.
В тяжелом состоянии женщина 1957 и мужчина 1956 г.р. Одна женщина 1956 г.р. имеет легкие телесные повреждения. Трое женщин 1952, 1969, 1960 и трое мужчин 1974, 1953, 1982 г.р. в состоянии средней тяжести".
Детали: Начальник ГВА уточнил, что все пострадавшие были доставлены из Днепровского района Херсона.