В Херсоне из-за российских обстрелов в воскресенье одна погибшая и 9 раненых

В Херсонской городской территориальной общине в результате российских обстрелов в воскресенье один человек погиб и 9 получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "1 погибший и 9 раненых, двое из которых – тяжелые. Таков итог воскресенья в Херсонской городской территориальной общине.

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В тяжелом состоянии женщина 1957 и мужчина 1956 г.р. Одна женщина 1956 г.р. имеет легкие телесные повреждения. Трое женщин 1952, 1969, 1960 и трое мужчин 1974, 1953, 1982 г.р. в состоянии средней тяжести".

Детали: Начальник ГВА уточнил, что все пострадавшие были доставлены из Днепровского района Херсона.