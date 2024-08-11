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У МАГАТЕ заявили про звуки вибухів у районі ЗАЕС перед пожежею

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 23:31
У МАГАТЕ заявили про звуки вибухів у районі ЗАЕС перед пожежею
пожежа на ЗАЕС 11 серпня, фото: Євген Євтушенко в Telegram

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали в неділю ввечері.

Джерело: МАГАТЕ в соцмережі Х

Дослівно: "Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері".

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Деталі: В агентстві також заявили, що команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику".

"Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", - додали в МАГАТЕ.

Що передувало: У неділю ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Окупанти звинувачують в обстрілі Енергодара Україну й заявляють, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

ЗАЕСМАГАТЕ
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