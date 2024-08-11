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В МАГАТЭ заявили о звуках взрывов в районе ЗАЭС перед пожаром

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 23:31
В МАГАТЭ заявили о звуках взрывов в районе ЗАЭС перед пожаром
пожар на ЗАЭС 11 августа, фото: Евгений Евтушенко в Telegram

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших в воскресенье вечером.

Источник: МАГАТЭ в соцсети Х

Дословно: "Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером".

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Детали: В агентстве также заявили, что команда получила сообщение от оккупационной администрации ЗАЭС о "вероятной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке".

"О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - добавили в МАГАТЭ.

Что предшествовало: В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

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Начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

ЗАЭСМАГАТЭ
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