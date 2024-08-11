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У Сумській громаді через російський обстріл постраждала дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 23:58
У Сумській громаді через російський обстріл постраждала дитина
ілюстративне фото Укравтодору

У Сумській громаді через російський обстріл керованими авіабомбами постраждала 9-річна дитина.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сумська громада: завдано авіаудари КАБ (2 вибухи). Травмовано дитину 9 років".

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Деталі: Загалом станом на 21 годину росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Що передувало: У неділю ввечері російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктам інфраструктури Сумського району.

СумиСумська областьвійнадіти
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