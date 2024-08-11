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В Сумской громаде из-за российского обстрела пострадал ребенок

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 23:58
В Сумской громаде из-за российского обстрела пострадал ребенок
иллюстративное фото Укравтодора

В Сумской громаде из-за российского обстрела управляемыми авиабомбами пострадал 9-летний ребенок.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сумская община: нанесены авиаудары УАБ (2 взрыва). Травмирован ребенок 9 лет".

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Детали: Всего по состоянию на 21 час россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Что предшествовало: В воскресенье вечером российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района.

СумыСумская областьвойнадети
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