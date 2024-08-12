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Bloomberg: Ізраїль посилює захист інфраструктури на тлі іранських загроз

Ольга Глущенко Понеділок, 12 серпня 2024, 05:10
Bloomberg: Ізраїль посилює захист інфраструктури на тлі іранських загроз
ПРАПОР ІЗРАЇЛЮ, ФОТО PIXABAY

Зіткнувшись з підвищеним ризиком атак з боку Ірану та підконтрольних йому угрупувань, Ізраїль посилює захист інфраструктури.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зокрема, Ізраїль диверсифікує і зміцнює свої джерела енергопостачання, оскільки для економіки країни важлива підтримка безперебійної подачі електроенергії.

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У публікації зазначають, що мери підготували сирени на батарейках, служби швидкого реагування мають супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати інформаційним рятувальним кругом, якщо людям доведеться переміститися в притулки.

Хоча ознак паніки фактично немає, влада готується до найгіршого, в тому числі запасається альтернативним паливом для електростанцій на випадок, якщо регулярні поставки будуть перервані.

За словами віцепрезидентки з операцій, логістики та безпеки Israel Electric Corporation (найбільшого постачальника електроенергії в країні – ред.) IEC збудувала внутрішні захисні споруди на своїх електростанціях.

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Bloomberg пише, що навіть короткочасне відключення електроенергії може ускладнити інформування ізраїльської громадськості про події. Це спонукало владу встановити резервні дизельні генератори або літієві батареї на більш ніж половині вишок стільникового зв'язку на півночі Ізраїлю, в тому числі в портовому місті Хайфа. У Тель-Авіві десятки вишок підключені до генераторів прилеглих підприємств або муніципальних об'єктів.

Влада вважає додаткову обережність виправданою, оскільки напруженість у відносинах з Іраном і його союзниками залишається високою.

Хоча Іран і "Хезболла" не вказали, куди вони можуть завдати удару, якщо здійснять пряму атаку, Ізраїль зосередив свою оборонну увагу на життєво важливих об'єктах інфраструктури і зв'язку.

Видання нагадує, що морські газові вишки теж знаходяться під загрозою нападів з боку "Хезболли". За словами ізраїльського чиновника, знайомого з цим питанням, у випадку тотальної атаки на півночі, Ізраїль прийматиме рішення про закриття бурових установок у кожному конкретному випадку, що робить малоймовірним швидке тотальне закриття.

Нагадаємо:

  • Ризик ескалації на Близькому Сході зріс після нещодавніх вбивств лідера палестинського ісламістського угрупування ХАМАС Ісмаїла Ганії в Ірані та військового командира Хезболли Фуада Шукра в Бейруті, що викликали погрози відплати Ізраїлю.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі
  • У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників. Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "залишилося укласти лише деталі реалізації". 
  • Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.
  • Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.

ІзраїльІран
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