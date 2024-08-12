Bloomberg: Израиль усиливает защиту инфраструктуры на фоне иранских угроз
Столкнувшись с повышенным риском атак со стороны Ирана и подконтрольных ему группировок, Израиль усиливает защиту инфраструктуры.
Источник: Bloomberg
Детали: В частности, Израиль диверсифицирует и укрепляет свои источники энергоснабжения, поскольку для экономики страны важна поддержка бесперебойной подачи электроэнергии.
В публикации отмечают, что мэры подготовили сирены на батарейках, службы быстрого реагирования имеют спутниковые телефоны, а старомодные транзисторные радиоприемники могут стать информационным спасательным кругом, если людям придется переместиться в убежища.
Хотя признаков паники фактически нет, власти готовятся к худшему, в том числе запасаются альтернативным топливом для электростанций на случай, если регулярные поставки будут прерваны.
По словам вице-президента по операциям, логистике и безопасности Israel Electric Corporation (крупнейшего поставщика электроэнергии в стране - ред.) IEC построила внутренние защитные сооружения на своих электростанциях.
Bloomberg пишет, что даже кратковременное отключение электроэнергии может затруднить информирование израильской общественности о событиях. Это побудило власти установить резервные дизельные генераторы или литиевые батареи на более чем половине вышек сотовой связи на севере Израиля, в том числе в портовом городе Хайфа. В Тель-Авиве десятки вышек подключены к генераторам близлежащих предприятий или муниципальных объектов.
Власти считают дополнительную осторожность оправданной, поскольку напряженность в отношениях с Ираном и его союзниками остается высокой.
Хотя Иран и "Хезболла" не указали, куда они могут нанести удар, если осуществят прямую атаку, Израиль сосредоточил свое оборонительное внимание на жизненно важных объектах инфраструктуры и связи.
Издание напоминает, что морские газовые вышки тоже находятся под угрозой нападений со стороны "Хезболлы". По словам израильского чиновника, знакомого с этим вопросом, в случае тотальной атаки на севере, Израиль будет принимать решение о закрытии буровых установок в каждом конкретном случае, что делает маловероятным быстрое тотальное закрытие.
Напомним:
- Риск эскалации на Ближнем Востоке возрос после недавних убийств лидера палестинской исламистской группировки Хамас Исмаила Хании в Иране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте, вызвавших угрозы возмездия Израиля.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.
- В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.
- Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".
- Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.
- Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.