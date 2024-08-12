Bloomberg: Израиль усиливает защиту инфраструктуры на фоне иранских угроз

Столкнувшись с повышенным риском атак со стороны Ирана и подконтрольных ему группировок, Израиль усиливает защиту инфраструктуры.

Источник: Bloomberg

Детали: В частности, Израиль диверсифицирует и укрепляет свои источники энергоснабжения, поскольку для экономики страны важна поддержка бесперебойной подачи электроэнергии.

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В публикации отмечают, что мэры подготовили сирены на батарейках, службы быстрого реагирования имеют спутниковые телефоны, а старомодные транзисторные радиоприемники могут стать информационным спасательным кругом, если людям придется переместиться в убежища.

Хотя признаков паники фактически нет, власти готовятся к худшему, в том числе запасаются альтернативным топливом для электростанций на случай, если регулярные поставки будут прерваны.

По словам вице-президента по операциям, логистике и безопасности Israel Electric Corporation (крупнейшего поставщика электроэнергии в стране - ред.) IEC построила внутренние защитные сооружения на своих электростанциях.

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Bloomberg пишет, что даже кратковременное отключение электроэнергии может затруднить информирование израильской общественности о событиях. Это побудило власти установить резервные дизельные генераторы или литиевые батареи на более чем половине вышек сотовой связи на севере Израиля, в том числе в портовом городе Хайфа. В Тель-Авиве десятки вышек подключены к генераторам близлежащих предприятий или муниципальных объектов.

Власти считают дополнительную осторожность оправданной, поскольку напряженность в отношениях с Ираном и его союзниками остается высокой.

Хотя Иран и "Хезболла" не указали, куда они могут нанести удар, если осуществят прямую атаку, Израиль сосредоточил свое оборонительное внимание на жизненно важных объектах инфраструктуры и связи.

Издание напоминает, что морские газовые вышки тоже находятся под угрозой нападений со стороны "Хезболлы". По словам израильского чиновника, знакомого с этим вопросом, в случае тотальной атаки на севере, Израиль будет принимать решение о закрытии буровых установок в каждом конкретном случае, что делает маловероятным быстрое тотальное закрытие.

Напомним: