Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 12 серпня 2024, 06:04
Операція в Курській області дозволила Україні перехопити ініціативу на одній ділянці фронту – ISW
карта ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що наступ українських військ у російській Курській області дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

Джерело: ISW

Дослівно: "Операція ЗСУ в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій".

Реклама:

Деталі: Аналітики зазначають, що володіння Росією ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дозволило їй визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції.

Однак українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку.

Російські війська, однак, не проводили активних бойових дій в Курській області. Росія використовувала свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну і спроб перешкодити українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволив би російським військам підтримувати послідовні наступальні операції.

ВІДЕО ДНЯ

Правитель РФ "Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", – ідеться в огляді.

Дослівно: "Українська операція в Курській області і подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як діючий фронт, і який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року".

Деталі: Фахівці вказують на те, що реакція Москви може вимагати від російського військового командування розглядати потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту кордону як частину плану кампанії на всій території воєнних дій, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

У звіті додають, що ставлення Росії до міжнародного кордону як до "сплячого фронту" надало їй більшої гнучкості у накопиченні і залученні людських і матеріальних ресурсів для військових операцій в Україні.

Росія витратила значні ресурси на будівництво укріплень вздовж міжнародного кордону, але не виділила достатньої кількості особового складу і техніки для укомплектування та оборони цих укріплень.

Ключові висновки ISW за 11 серпня:

  • Операція України в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій.
  • Українська операція в Курській області та подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий кордон з північно-східною Україною як легітимний фронт, який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року. Реакція Москви може вимагати від російського військового командування розглянути потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту кордону як частину плану кампанії воєнних дій, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.
  • Геолокаційні зйомки, а також російські та українські повідомлення від 10 і 11 серпня вказують на те, що українські війська просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча російські джерела переважно стверджують, що російські війська стабілізували ситуацію.
  • Поспіхом зібране і розрізнене угруповання російських військ, що реагує на вторгнення України в Курську область, складається з російських підрозділів, чисельність яких, ймовірно, не відповідає їхній доктринальній кінцевій чисельності, і які погано підготовлені до створення об'єднаних структур командування і управління, необхідних для координації операцій.
  • Передислокація Росією батальйонних і низових підрозділів, а не повноцінних бригад і полків для оборони Курської області, ймовірно, сприяє тому, що російським військам складно швидко створити ефективну систему в цьому районі.
  • Плутанина щодо статусу російських призовників, які воюють у Курській області, є наслідком неефективності системи і, ймовірно, продовжуватиме створювати додаткове навантаження на російські структури для реагування на Курську операцію.
  • Російські офіційні особи визнали, що українські мобільні групи просунулися на 25 кілометрів углиб Бєловського району Курської області в ніч з 10 на 11 серпня, але немає жодних ознак того, що ці групи залишаються в цьому районі, або що українські війська діють за межами безпосередньої прикордонної зони в Бєловському районі.
  • Повідомлення про швидкий маневр українських військ свідчить про те, що російські сили вздовж міжнародного кордону залишаються погано підготовленими до реагування на подальші українські транскордонні вторгнення.
  • Російські джерела заявили 11 серпня, що невеликі українські групи здійснили невдалі спроби обмеженого транскордонного вторгнення в західну частину Бєлгородської області.
  • Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно визнав факт вторгнення українських військ у Курську область 10 серпня.
  • Високопосадовець українського оборонного відомства заявив, що російські війська дещо знизили інтенсивність атак на сході України, але в цілому ситуація залишається практично незмінною на тлі української операції в Курській області, що узгоджується зі спостереженнями ISW щодо темпів російських наступальних дій на всьому театрі бойових дій.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська та Донецька.
  • Російські пропагандисти намагаються використати українське вторгнення в Курську область для популяризації зусиль з нарощування російської армії.

ISWвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
ISW
ISW: Кремль применшує масштаби подій у Курській області
ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ
ISW: Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: