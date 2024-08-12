Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что наступление украинских войск в российской Курской области позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Источник: ISW

Дословно: "Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий".

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Детали: Аналитики отмечают, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

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Правитель РФ "Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", – говорится в обзоре.

Дословно: "Украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, и который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года".

Детали: Специалисты указывают на то, что реакция Москвы может потребовать от российского военного командования рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании на всей территории военных действий, а следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

В отчете добавляют, что отношение России к международной границе как к "спящему фронту" предоставило ей большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для военных операций в Украине.

Россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной границы, но не выделила достаточного количества личного состава и техники для укомплектования и обороны этих укреплений.

Ключевые выводы ISW за 11 августа: