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Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 августа 2024, 06:04
Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW
карта ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что наступление украинских войск в российской Курской области позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Источник: ISW

Дословно: "Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий".

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Детали: Аналитики отмечают, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

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Правитель РФ "Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", – говорится в обзоре.

Дословно: "Украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, и который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года".

Детали: Специалисты указывают на то, что реакция Москвы может потребовать от российского военного командования рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании на всей территории военных действий, а следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

В отчете добавляют, что отношение России к международной границе как к "спящему фронту" предоставило ей большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для военных операций в Украине.

Россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной границы, но не выделила достаточного количества личного состава и техники для укомплектования и обороны этих укреплений.

Ключевые выводы ISW за 11 августа:

  • Операция Украины в Курской области позволила украинским войскам по крайней мере временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий.
  • Украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные вторжения вынуждают Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую границу с северо-восточной Украиной как легитимный фронт, который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года. Реакция Москвы может потребовать от российского военного командования рассмотреть потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании военных действий, а следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.
  • Геолокационные съемки, а также российские и украинские сообщения от 10 и 11 августа указывают на то, что украинские войска продвинулись на запад и северо-запад в Курской области, хотя российские источники преимущественно утверждают, что российские войска стабилизировали ситуацию.
  • Поспешно собранная и разрозненная группировка российских войск, реагирующая на вторжение Украины в Курскую область, состоит из российских подразделений, численность которых, вероятно, не соответствует их доктринальной конечной численности, и которые плохо подготовлены к созданию объединенных структур командования и управления, необходимых для координации операций.
  • Передислокация Россией батальонных и низовых подразделений, а не полноценных бригад и полков для обороны Курской области, вероятно, способствует тому, что российским войскам сложно быстро создать эффективную систему в этом районе.
  • Путаница в отношении статуса российских призывников, воюющих в Курской области, является следствием неэффективности системы и, вероятно, будет продолжать создавать дополнительную нагрузку на российские структуры для реагирования на Курскую операцию.
  • Российские официальные лица признали, что украинские мобильные группы продвинулись на 25 километров вглубь Беловского района Курской области в ночь с 10 на 11 августа, но нет никаких признаков того, что эти группы остаются в этом районе, или что украинские войска действуют за пределами непосредственной пограничной зоны в Беловском районе.
  • Сообщение о быстром маневре украинских войск свидетельствует о том, что российские силы вдоль международной границы остаются плохо подготовленными к реагированию на дальнейшие украинские трансграничные вторжения.
  • Российские источники заявили 11 августа, что небольшие украинские группы предприняли неудачные попытки ограниченного трансграничного вторжения в западную часть Белгородской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впервые официально признал факт вторжения украинских войск в Курскую область 10 августа.
  • Высокопоставленный чиновник украинского оборонного ведомства заявил, что российские войска несколько снизили интенсивность атак на востоке Украины, но в целом ситуация остается практически неизменной на фоне украинской операции в Курской области, что согласуется с наблюдениями ISW относительно темпов российских наступательных действий на всем театре боевых действий.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска и Донецка.
  • Российские пропагандисты пытаются использовать украинское вторжение в Курскую область для популяризации усилий по наращиванию российской армии.

ISWвойнаРосcия
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