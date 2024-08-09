ISW: Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки.
Джерело: ISW
Деталі: Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії.
Дослівно: "ISW не буде давати оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не поставити під загрозу оперативну безпеку України".
Деталі: Як зазначають аналітики, Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування України вглиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях правителя Росії Володимира Путіна, спрямованим на закріплення наративів так званих "російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження".
ISW припускає: якщо російські повідомлення про ситуацію в Курській області є точними, і якщо російське військове командування сприймає ситуацію так, як її описують російські джерела, то військове командування РФ має низку імовірних способів дій (ІСД), які воно може застосувати у відповідь на українську операцію в Курській області.
- Російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.
- Воно може вирішити використати існуюче Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для реагування на український наступ.
- Військове командування РФ може вирішити передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших частин фронту.
- Російське військове командування може намагатися зберегти сили, які наразі перебувають у Курській області, але може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, намагаючись покращити здатність Росії відвоювати територію.
Дослівно: "Путін, ймовірно, вважає, що він повинен реагувати на загрозу цивільному населенню, щоб запевнити російську громадськість у тому, що ситуація під контролем, і уникнути значного внутрішнього невдоволення".
Деталі: В огляді зазначається, що українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію, що триває в Курській області.
Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня, що Росія "принесла війну в Україну" і повинна "відчути, що вона зробила", у відповідь.
Дослівно: "Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".
"Як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні.
Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення ефекту несподіванки".
Деталі: Аналітики нагадують, що ISW вже оцінював, що російські війська не змогли засвоїти отримані уроки про труднощі механізованих маневрів на передбачуваному прозорому полі бою в Україні.
Однак, схоже, що Україна вчиться і адаптується до цього аспекту поля бою, враховуючи її здатність досягти очевидної оперативної несподіванки в даному випадку.
Ключові висновки ISW за 8 серпня:
- Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на російській території. ISW не надаватиме оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не ставити під загрозу оперативну безпеку України.
- Геолокаційні зйомки та російські заяви вказують на те, що 8 серпня українські війська продовжили швидке просування вглиб Курської області, і, як повідомляється, вони присутні на відстані 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю. Однак українські сили, безумовно, не контролюють всю цю територію.
- Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування українських військ углиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях російського правителя Володимира Путіна, спрямованих на закріплення наративів так званої російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.
- Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.
- Українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію України в Курській області.
- Американські офіційні особи зазначили, що триваюча операція України в Курській області не є порушенням американських обмежень щодо здатності України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних з Росією районах.