Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ISW: Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 06:48
ISW: Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки
фото: росзмі

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки.

Джерело: ISW

Деталі: Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії.

Реклама:

Дослівно: "ISW не буде давати оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не поставити під загрозу оперативну безпеку України".

Деталі: Як зазначають аналітики, Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування України вглиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях правителя Росії Володимира Путіна, спрямованим на закріплення наративів так званих "російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження".

ISW припускає: якщо російські повідомлення про ситуацію в Курській області є точними, і якщо російське військове командування сприймає ситуацію так, як її описують російські джерела, то військове командування РФ має низку імовірних способів дій (ІСД), які воно може застосувати у відповідь на українську операцію в Курській області.

ВІДЕО ДНЯ
  • Російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.
  • Воно може вирішити використати існуюче Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для реагування на український наступ.
  • Військове командування РФ може вирішити передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших частин фронту.
  • Російське військове командування може намагатися зберегти сили, які наразі перебувають у Курській області, але може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, намагаючись покращити здатність Росії відвоювати територію.

Дослівно: "Путін, ймовірно, вважає, що він повинен реагувати на загрозу цивільному населенню, щоб запевнити російську громадськість у тому, що ситуація під контролем, і уникнути значного внутрішнього невдоволення".

Деталі: В огляді зазначається, що українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію, що триває в Курській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня, що Росія "принесла війну в Україну" і повинна "відчути, що вона зробила", у відповідь.

Дослівно: "Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".

"Як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні.

Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення ефекту несподіванки".

Деталі: Аналітики нагадують, що ISW вже оцінював, що російські війська не змогли засвоїти отримані уроки про труднощі механізованих маневрів на передбачуваному прозорому полі бою в Україні.

Однак, схоже, що Україна вчиться і адаптується до цього аспекту поля бою, враховуючи її здатність досягти очевидної оперативної несподіванки в даному випадку.

Ключові висновки ISW за 8 серпня:

  • Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на російській території. ISW не надаватиме оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не ставити під загрозу оперативну безпеку України.
  • Геолокаційні зйомки та російські заяви вказують на те, що 8 серпня українські війська продовжили швидке просування вглиб Курської області, і, як повідомляється, вони присутні на відстані 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю. Однак українські сили, безумовно, не контролюють всю цю територію.
  • Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування українських військ углиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях російського правителя Володимира Путіна, спрямованих на закріплення наративів так званої російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.
  • Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.
  • Українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію України в Курській області.
  • Американські офіційні особи зазначили, що триваюча операція України в Курській області не є порушенням американських обмежень щодо здатності України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних з Росією районах.

ISWвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп розповів Маску, як застерігав Путіна від вторгнення в Україну

Мобілізаційний вік має бути від 20 до 50 років – нардеп-полковник СБУ

фото, оновленоАвтобус із дітьми перекинувся на Хмельниччині: загинула 12-річна дівчинка і вчителька

Півмільйонний хабар: запобіжні заходи отримали ще троє фігурантів справи ексзаступника міністра

"Історично, блискуче, красиво" – сенатори США прокоментували операцію ЗСУ у Курській області

ISW: Путін перекладає на інших відповідальність за події в Курській області

Усі новини...
DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ
У Криму лунали вибухи, окупанти кажуть про збиті БпЛА, "Нептун" і морські дрони
Росіяни заявили про масовану дронову атаку на Бєлгородщину: горіло промпідприємство
Дронова атака: у Липецькій області РФ загорівся військовий аеродром
Останні новини
13:37
відеоШахраї міжнародного кол-центру ошукали потерпілих на 1,2 млрд євро: серед організаторів – українці
13:19
FT: Росія готувала свій флот для ракетних ударів по Західній Європі
13:11
Заарештували рахунки "Черкасиобленерго": в компанії назвали причини
13:11
У 201 населеному пункті Харківщини ввели 16-годинну комендантську – ОВА
13:10
Програму "єВідновлення" оновили для прискорення та спрощення оформлення документів
13:04
фото, відеоЗа обіцянку 3000 доларів 20-річний киянин спалив Ford військового на Печерську
13:00
Міненерго: На Чернігівщині внаслідок атаки БПЛА знеструмлювалась промисловість
13:00
ФОТОЗнову вагітна! Панда Менг-Менг у Берлінському зоопарку вдруге очікує на дитинчат
12:49
Розвідка Британії відзначила, що російські військові страждають від браку питної води
12:24
Рушді, Співак, Господінов: 31-й Форум Видавців оголосив зіркових гостей та програму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: