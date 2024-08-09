ISW: Діями в Курській області українські війська змогли досягти оперативної несподіванки

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки.

Джерело: ISW

Деталі: Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії.

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Дослівно: "ISW не буде давати оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не поставити під загрозу оперативну безпеку України".

Деталі: Як зазначають аналітики, Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування України вглиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях правителя Росії Володимира Путіна, спрямованим на закріплення наративів так званих "російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження".

ISW припускає: якщо російські повідомлення про ситуацію в Курській області є точними, і якщо російське військове командування сприймає ситуацію так, як її описують російські джерела, то військове командування РФ має низку імовірних способів дій (ІСД), які воно може застосувати у відповідь на українську операцію в Курській області.

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Російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.

Воно може вирішити використати існуюче Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для реагування на український наступ.

Військове командування РФ може вирішити передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших частин фронту.

Російське військове командування може намагатися зберегти сили, які наразі перебувають у Курській області, але може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, намагаючись покращити здатність Росії відвоювати територію.

Дослівно: "Путін, ймовірно, вважає, що він повинен реагувати на загрозу цивільному населенню, щоб запевнити російську громадськість у тому, що ситуація під контролем, і уникнути значного внутрішнього невдоволення".

Деталі: В огляді зазначається, що українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію, що триває в Курській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня, що Росія "принесла війну в Україну" і повинна "відчути, що вона зробила", у відповідь.

Дослівно: "Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".

"Як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні.

Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення ефекту несподіванки".

Деталі: Аналітики нагадують, що ISW вже оцінював, що російські війська не змогли засвоїти отримані уроки про труднощі механізованих маневрів на передбачуваному прозорому полі бою в Україні.

Однак, схоже, що Україна вчиться і адаптується до цього аспекту поля бою, враховуючи її здатність досягти очевидної оперативної несподіванки в даному випадку.

Ключові висновки ISW за 8 серпня: