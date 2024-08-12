Електронні рапорти у "Армія+" прирівняли до паперових, але останні не скасують – Міноборони

Електронний рапорт, створений у застосунку для військових "Армія+", прирівняно до паперового, вони діятимуть паралельно.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі для статті УП "Українська паперова армія: як Міноборони намагається цифровізувати військо"

Деталі: Черногоренко уточнила, що завдяки додатку "Армія+" військовослужбовці зможуть надсилати своїм командирам 11 видів рапортів, які згруповані за чотирма типами – "на відпустку", "на допомогу", "направлення" і "видача направлення", прямо зі свого мобільного телефону.

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Пряма мова: "Коли ми почали аналізувати, що відбувається з паперовими рапортами, побачили, що командири можуть складати їх у стос паперів, які розглядатимуться пізніше, або взагалі вважатимуться "загубленими" без пояснення причини.

У застосунку "Армія+" це неможливо, тому що командир буде зобовʼязаний пояснити, чому відхиляє рапорт. Цей коментар додаватиметься в електронний архів і вище військове керівництво зможе його проаналізувати в разі запиту бійця".

Деталі: Вона наголосила, що цифровий рапорт, створений у застосунку "Армія+", прирівняний до паперового. Однак паперові рапорти не будуть ліквідовані. Військові зможуть формувати їх як в електронному вигляді в "Армії+", так і в звичному паперовому – на вибір командира.

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Також у першій версії застосунку працює функція "АрміяID", завдяки якій військовослужбовець може підтвердити свій статус. За словами Черногоренко, будь-яка структура зможе ідентифікувати бійця за допомогою "Армії+". Завдяки цій функції військові зможуть отримувати пільги, оформлювати кредити, а також викуповувати квитки на транспорт.

Згодом Міноборони планує розгорнути нові модулі в застосунку.

Перший – навчання: будуть створені цифрові курси для бійців відповідно до їх запиту, наприклад, навчання керуванню БПЛА.

Другий – списання зброї в електронному форматі.

Окремо Міністерство оборони скасувало 11 паперових журналів обліку особового складу. Зараз цей нормативно-правовий акт реєструється в Міністерстві юстиції. В МОУ відмовилися надавати УП перелік журналів до офіційного оприлюднення документа про їх скасування.

Застосунок "Армія+" доступний для скачування у Play Market і App Store.

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