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Электронные рапорты в "Армия+Ц" приравняли к бумажным, но последние не отменят – Минобороны

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 10:43
Электронные рапорты в Армия+Ц приравняли к бумажным, но последние не отменят – Минобороны
иллюстративное фото с сайта "Милитарный"

Электронный рапорт, созданный в приложении для военных "Армия+", приравнен к бумажному, они будут действовать параллельно.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии для статьи УП "Украинская бумажная армия: как Минобороны пытается цифровизировать войско"

Детали: Черногоренко уточнила, что благодаря приложению "Армия+" военнослужащие смогут отправлять своим командирам 11 видов рапортов, которые сгруппированы по четырем типам - "на отпуск", "на помощь", "направление" и "выдача направления", прямо со своего мобильного телефона.

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Прямая речь: "Когда мы начали анализировать, что происходит с бумажными рапортами, увидели, что командиры могут откладывать их в кипу бумаг, которые будут рассматриваться позже, или вообще будут считаться "утерянными" без объяснения причины.

В приложении "Армия+" это невозможно, потому что командир будет обязан объяснить, почему отклоняет рапорт. Этот комментарий будет добавляться в электронный архив и высшее военное руководство сможет его проанализировать в случае запроса бойца".

Детали: Она отметила, что цифровой рапорт, созданный в приложении "Армия+", приравнен к бумажному. Однако бумажные рапорты не будут ликвидированы. Военные смогут формировать их как в электронном виде в "Армии+", так и в привычном бумажном - на выбор командира.

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Также в первой версии приложения работает функция "АрмияID", благодаря которой военнослужащий может подтвердить свой статус. По словам Черногоренко, любая структура сможет идентифицировать бойца с помощью "Армии+". Благодаря этой функции военные смогут получать льготы, оформлять кредиты, а также выкупать билеты на транспорт.

Впоследствии Минобороны планирует развернуть новые модули в приложении.

Первый - обучение: будут созданы цифровые курсы для бойцов в соответствии с их запросом, например, обучение управлению БПЛА.

Второй - списание оружия в электронном формате.

Отдельно Министерство обороны отменило 11 бумажных журналов учета личного состава. Сейчас этот нормативно-правовой акт регистрируется в Министерстве юстиции. В МОУ отказались предоставлять УП перечень журналов до официального обнародования документа об их отмене.

Приложение "Армия+" доступно для скачивания в Play Market и App Store.

Предыстория:

  • В Украине 8 августа заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут отправлять командирам электронные рапорты.

Минобороныдиджитализация
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