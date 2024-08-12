Від початку евакуації із Сумщини вивезли майже 20 тисяч людей – голова ОВА

Від початку евакуації із Сумщини вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2 тисяч із них – діти.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогодні вже 19800 евакуйованих, серед них практично 2000 дітей... Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей...

Реклама:

Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей".

Деталі: Артюх додав, що міграційні процеси, як і раніше, відбуваються здебільшого в межах області.