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Від початку евакуації із Сумщини вивезли майже 20 тисяч людей – голова ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 серпня 2024, 14:55
Від початку евакуації із Сумщини вивезли майже 20 тисяч людей – голова ОВА
Володимир Артюх. фото ОВА

Від початку евакуації із Сумщини вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2 тисяч із них – діти.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На сьогодні вже 19800 евакуйованих, серед них практично 2000 дітей... Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей...

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Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей".

Деталі: Артюх додав, що міграційні процеси, як і раніше, відбуваються здебільшого в межах області.

евакуаціяСумська область
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