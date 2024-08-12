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С начала эвакуации с Сумщины вывезли почти 20 тысяч человек – глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 14:55
С начала эвакуации с Сумщины вывезли почти 20 тысяч человек – глава ОВА
Владимир Артюх. фото ОВА

С начала эвакуации с Сумщины удалось эвакуировать 19800 человек, около 2 тысяч из них – дети.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На сегодня уже 19800 эвакуированных, среди них практически 2000 детей ... Оттуда, где было объявлено 6 августа, это 23 населенных пункта, на сегодня уже эвакуировано около 3800 человек, из них 175 детей...

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Год назад мы, понимая возможность защиты населения, объявили эвакуацию для пятикилометровой зоны в 115 населенных пунктах. Сегодня она действует. Кроме того, там, где самая опасная ситуация, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную. Принудительная касается двух общин. Это Середино-Будская община в Шосткинском районе и Великописаревская – в Ахтырском районе. Прежде всего это касается детей".

Детали: Артюх добавил, что миграционные процессы, как и раньше, происходят в основном в пределах области.

эвакуацияСумская область
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