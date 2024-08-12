Українські бійці скинули російський прапор у селі Дар'їно Курської області
Понеділок, 12 серпня 2024, 15:50
Українські бійці опублікували відео з російського села Дар'їно в Курській області.
Джерело: повідомлення 225 Окремого штурмового батальйону
Деталі: Село розташоване за 4 кілометри від українського кордону.
Реклама:
Відео опублікували у понеділок, проте невідомо, коли саме його записали. На ньому бійці скидають російський прапор із будівлі у селі.
Пізніше Радіо Свобода написала, що прапор знімають із Дар'їнської основної загальноосвітньої школи.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
У понеділок виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".