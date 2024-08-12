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Українські бійці скинули російський прапор у селі Дар'їно Курської області

Олександр ШумілінПонеділок, 12 серпня 2024, 15:50
Українські бійці скинули російський прапор у селі Дар'їно Курської області
скриншот

Українські бійці опублікували відео з російського села Дар'їно в Курській області.

Джерело: повідомлення 225 Окремого штурмового батальйону

Деталі: Село розташоване за 4 кілометри від українського кордону.

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Відео опублікували у понеділок, проте невідомо, коли саме його записали. На ньому бійці скидають російський прапор із будівлі у селі.

Пізніше Радіо Свобода написала, що прапор знімають із Дар'їнської основної загальноосвітньої школи.

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Передісторія:

У понеділок виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".

Курська область Росія
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