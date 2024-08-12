Путіну доповіли про 28 населених пунктів Курщини "під контролем противника"

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".

Джерело: російське видання "Новая газета" з посиланням на слова Смирнова

Деталі: Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області "складна". За його словами, "під контролем противника" перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисячі людей.

Реклама:

Пряма мова: "Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації".

Деталі: Коли очільник області озвучував цю статистику, Путін його перебив і попросив доповідати про інші речі, а це лишити силовикам.

Сірим на мапі відмічені території, що перебувають під контролем українських військових. Навколо них, у зоні затемнення, - території, що потребують уточнення. Мапа: DeepState

Приблизна зона бойових дій показана на основі частково підтверджених даних і не відображає територіальний контроль. Мапа: Російська служба Радіо Свобода (12 серпня)

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ