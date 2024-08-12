Путіну доповіли про 28 населених пунктів Курщини "під контролем противника"
Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
Джерело: російське видання "Новая газета" з посиланням на слова Смирнова
Деталі: Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області "складна". За його словами, "під контролем противника" перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисячі людей.
Пряма мова: "Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації".
Деталі: Коли очільник області озвучував цю статистику, Путін його перебив і попросив доповідати про інші речі, а це лишити силовикам.
Що передувало:
- 12 серпня глава Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони, щоб воно "видавило супротивника" з Курської області.
- 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.
- Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися.
- Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше