Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путіну доповіли про 28 населених пунктів Курщини "під контролем противника"

Анастасія ПроцПонеділок, 12 серпня 2024, 15:37
Путіну доповіли про 28 населених пунктів Курщини під контролем противника
Скріншот з відео

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".

Джерело: російське видання "Новая газета" з посиланням на слова Смирнова

Деталі: Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області "складна". За його словами, "під контролем противника" перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисячі людей.

Реклама:

Пряма мова: "Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації".

Деталі: Коли очільник області озвучував цю статистику, Путін його перебив і попросив доповідати про інші речі, а це лишити силовикам.

 
Сірим на мапі відмічені території, що перебувають під контролем українських військових. Навколо них, у зоні затемнення, - території, що потребують уточнення. 
Мапа: DeepState
 
Приблизна зона бойових дій показана на основі частково підтверджених даних і не відображає територіальний контроль. 
Мапа: Російська служба Радіо Свобода (12 серпня)

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 12 серпня глава Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони, щоб воно "видавило супротивника" з Курської області.
  • 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.
  • Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися.
  • Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше

Курська область Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
ЗМІ показали супутникові знімки ураженої газової станції "Суджа" в Курській області
Путін зібрав нараду і зажадав, щоб з Курської області "видавили супротивника"
Українську військову техніку помітили у ще одному селі на Курщині, евакуюють район – ЗМІ
DeepState: ЗСУ можуть контролювати орієнтовно 44 населених пункти у Курській області
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: