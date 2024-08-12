Украинские бойцы сбросили российский флаг в селе Дарьино Курской области
Понедельник, 12 августа 2024, 15:50
Украинские бойцы опубликовали видео из российского села Дарьино в Курской области.
Источник: сообщение 225 Отдельного штурмового батальона
Детали: Село расположено в 4 километрах от украинской границы.
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Видео опубликовали в понедельник, однако неизвестно, когда именно его записали. На нем бойцы сбрасывают российский флаг со здания в селе.
Позже Радио Свобода написала, что флаг снимают с Дарьинской основной общеобразовательной школы.
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Предыстория:
- В понедельник исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".