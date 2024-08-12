DeepState: ЗСУ можуть контролювати орієнтовно 44 населених пункти у Курській області

Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.

Джерело: повідомлення аналітичного проєкту DeepState

Деталі: В такий спосіб аналітики проєкту прокоментували заяву виконувача обов’язків губернатора Курської області РФ Олексія Смірнова про 28 населених пунктів області, які "перебувають під контролем противника".

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В DeepState написали, що за їхніми підрахунками, "орієнтовно 44 населених пункти вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий".

Дослівно: "Оцінка вкрай консервативна. Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна".