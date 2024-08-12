DeepState: ВСУ могут контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области

Украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.

Источник: сообщение аналитического проекта DeepState

Детали: Таким образом аналитики проекта прокомментировали заявление исполняющего обязанности губернатора Курской области РФ Алексея Смирнова о 28 населенных пунктах области, которые "находятся под контролем противника".

Реклама:

В DeepState написали, что по их подсчетам, "ориентировочно 44 населенных пункта удалось освободить и еще в 10 статус неизвестен".

Дословно: "Оценка крайне консервативная. Сейчас почти никто не знает реального числа, но есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш. Поэтому оценка и консервативная".