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Сирський на Ставці доповів Зеленському про наступ у Курській області: під контролем 1000 кв. км

Олександр ШумілінПонеділок, 12 серпня 2024, 18:23
Сирський на Ставці доповів Зеленському про наступ у Курській області: під контролем 1000 кв. км
Сирський доповідає Зеленському. Фото з соцмережі Х Зеленського.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій йому доповіли про наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Найважливіше – була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції".

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Деталі: На оприлюдненому відео головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.

Це перша офіційна заява української влади щодо наступу у Курській області РФ.   

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ЗеленськийСирськийКурська область
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