Сырский на Ставке доложил Зеленскому о наступлении в Курской области: под контролем 1000 кв. км

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой ему доложили о наступательной операции ВСУ в Курской области России.

Источник: сообщение Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Самое важное - был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции".

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Детали: На обнародованном видео главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.

Это первое официальное заявление украинских властей о наступлении в Курской области РФ.

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