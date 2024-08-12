Росіяни вкрили вогнем Костянтинівку та Торецьк: є жертви
Понеділок, 12 серпня 2024, 19:48
Російська армія 12 серпня вбила двох людей та одну поранила в Донецькій області.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "У Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка. У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач".
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Деталі: Ще одного чоловіка вбили росіяни в Торецьку.
Що передувало:
Удень 12 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області: 2 людини загинули і 1 отримала поранення.