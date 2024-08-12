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Росіяни вкрили вогнем Костянтинівку та Торецьк: є жертви

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 серпня 2024, 19:48
Росіяни вкрили вогнем Костянтинівку та Торецьк: є жертви
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ ВАДИМА ФІЛАШКІНА

Російська армія 12 серпня вбила двох людей та одну поранила в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка. У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач".

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Фото з телеграм-каналу вадима філашкіна
 
фото з телеграм-каналу вадима філашкіна

Деталі: Ще одного чоловіка вбили росіяни в Торецьку.

Що передувало:

Удень 12 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області:  2 людини загинули і 1 отримала поранення.

Донецька областьвійнажертви
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