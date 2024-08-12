Россияне обстреляли Константиновку и Торецк: есть жертвы
Понедельник, 12 августа 2024, 19:48
Российская армия 12 августа убила двух человек и одного ранила в Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач".
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Детали: Еще одного мужчину убили россияне в Торецке.
Что предшествовало:
Днем 12 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области: 2 человека погибли и 1 получил ранения.