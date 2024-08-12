Россияне обстреляли Константиновку и Торецк: есть жертвы

Российская армия 12 августа убила двух человек и одного ранила в Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушен 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач".

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ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ВАДИМА ФИЛАШКИНА

ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ВАДИМА ФИЛАШКИНА

Детали: Еще одного мужчину убили россияне в Торецке.

Что предшествовало:

Днем 12 августа российские захватчики обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области: 2 человека погибли и 1 получил ранения.