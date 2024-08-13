Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка

Ввечері 12 серпня росіяни атакували безпілотником Антонівку Херсонської області, поранень зазнала 69-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У військовій адміністрації повідомляють, що близько 21 години російські війська вдарили з безпілотника по Антонівці.

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Через скидання вибухівки з дрона 69-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини і стегна. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Що передувало: Російські війська увечері 12 серпня обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще четверо поранених, серед них дитина.