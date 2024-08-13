Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 00:50
Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині, поранена жінка
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

Ввечері 12 серпня росіяни атакували безпілотником Антонівку Херсонської області, поранень зазнала 69-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У військовій адміністрації повідомляють, що близько 21 години російські війська вдарили з безпілотника по Антонівці.

Реклама:

Через скидання вибухівки з дрона 69-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення грудної клітини і стегна. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Що передувало: Російські війська увечері 12 серпня обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще четверо поранених, серед них дитина.

Херсонська областьобстрілбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Херсонська область
В окупованому Скадовську пролунали вибухи – ЗМІ
Росіяни атакують Херсон та область: є загибла та поранені цивільні
Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині: загинув чоловік
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: