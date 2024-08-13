Россияне ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина

Вечером 12 августа россияне атаковали беспилотником Антоновку Херсонской области, ранения получила 69-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В военной администрации сообщают, что около 21 часа российские войска ударили с беспилотника по Антоновке.

Реклама:

Из-за сброса взрывчатки с дрона 69-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и бедра. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Что предшествовало: Российские войска вечером 12 августа обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще четверо раненых, среди них ребенок.