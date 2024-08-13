Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 00:50
Россияне ударили по Антоновке на Херсонщине, ранена женщина
Обстрел Херсонской области. Иллюстративные фото Getty Images

Вечером 12 августа россияне атаковали беспилотником Антоновку Херсонской области, ранения получила 69-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В военной администрации сообщают, что около 21 часа российские войска ударили с беспилотника по Антоновке.

Реклама:

Из-за сброса взрывчатки с дрона 69-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение грудной клетки и бедра. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Что предшествовало: Российские войска вечером 12 августа обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще четверо раненых, среди них ребенок.

Херсонская областьобстрелбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Херсонская область
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы – СМИ
Россияне атакуют Херсон и область: есть погибшая и раненые гражданские
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине: погиб мужчина
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: