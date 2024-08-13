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DeepState проаналізував другий день операції ЗСУ в Курській області

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 02:32
DeepState проаналізував другий день операції ЗСУ в Курській області
карта DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту, надавши інформацію про другий день, 7 серпня, операції українських військових у Курській області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Бої за Курськ. День другий – 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.

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Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій".

Деталі: За даними DeepState, другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно.

На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному.

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Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Саму ж Суджу почали обходити з півночі.

Дослівно: "На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кацапів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації".

Що передувало: DeepStateповідомляв, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.

війнаРосія
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