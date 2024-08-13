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DeepState проанализировал второй день операции ВСУ в Курской области

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 02:32
DeepState проанализировал второй день операции ВСУ в Курской области
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту, предоставив информацию о втором дне, 7 августа, операции украинских военных в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Бои за Курск. День второй – 7 августа. Силы Обороны Украины продвинулись в Суджи и освободили Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево.

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Обновления будут с задержками. Некоторая информация может в конечном счете отличаться от показаний прямых участников событий".

Детали: По данным DeepState, на второй день штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневому, заняли Зеленый Путь, Николаево-Дарьино.

На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом.

ВИДЕО ДНЯ

Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке.

Саму же Суджу начали обходить с севера.

Дословно: "На юге удалось освободить Гуево и Горналь. Судьба кацапов, которые засели в монастыре, неизвестна. Началось активное движение в сторону Малой Локни. С этого дня и в дальнейшем это направление будет получать больше всего противоречивой информации".

Что предшествовало: DeepState сообщал, что по состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.

войнаРосcия
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