У розмові з Маском Трамп сказав, що замах на нього був "неприємним"

Колишній президент і кандидат у президенти США Дональд Трамп під час інтерв’ю з власником мережі X Ілоном Маском заявив, що замах на нього був "неприємним".

Джерело: Трапм під час інтерв’ю з Маском у мережі Х, цитує CNN

Деталі: Відповідаючи на запитання Маска про те, якою була стрілянина "для вас", Трамп відповів, що вона була "неприємною".

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Пряма мова Трампа: "Це був важкий удар. Це було дуже, я думаю, ви б сказали, сюрреалістично, але це не було сюрреалістично.

Знаєте, я казав комусь, що у вас бувають такі випадки... коли ви відчуваєте, що це сюрреалістична ситуація. А у мене такого ніколи не було.

Я відразу зрозумів, що це була куля (яка зачепила його вухо – ред.)".

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Деталі: Маск сказав, що однією з причин, чому він підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах, була реакція колишнього президента на передвиборчий мітинг у Пенсильванії минулого місяця, назвавши те, як Трамп розмахував кулаками, "просто неймовірно надихаючим".

Трамп додав, що його першим питанням після того, як він впав, було: "Скільки людей було вбито?"

Пряма мова Трампа: "Тому що там був величезний натовп – тисячі і тисячі людей. ... Тому я запитав: "Скільки людей було вбито?" – Тому що я знав, що були й інші постріли".

Нагадаємо: На передвиборчому мітингу в Мічигані Трамп заявив, що "отримав кулю за демократію" ("took a bullet for democracy").

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.