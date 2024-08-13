Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У розмові з Маском Трамп сказав, що замах на нього був "неприємним"

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 04:26
У розмові з Маском Трамп сказав, що замах на нього був неприємним
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Колишній президент і кандидат у президенти США Дональд Трамп під час інтерв’ю з власником мережі X Ілоном Маском заявив, що замах на нього був "неприємним".

Джерело: Трапм під час інтерв’ю з Маском у мережі Х, цитує CNN

Деталі: Відповідаючи на запитання Маска про те, якою була стрілянина "для вас", Трамп відповів, що вона була "неприємною".

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Це був важкий удар. Це було дуже, я думаю, ви б сказали, сюрреалістично, але це не було сюрреалістично.

Знаєте, я казав комусь, що у вас бувають такі випадки... коли ви відчуваєте, що це сюрреалістична ситуація. А у мене такого ніколи не було.

Я відразу зрозумів, що це була куля (яка зачепила його вухо – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Маск сказав, що однією з причин, чому він підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах, була реакція колишнього президента на передвиборчий мітинг у Пенсильванії минулого місяця, назвавши те, як Трамп розмахував кулаками, "просто неймовірно надихаючим".

Трамп додав, що його першим питанням після того, як він впав, було: "Скільки людей було вбито?"

Пряма мова Трампа: "Тому що там був величезний натовп – тисячі і тисячі людей. ... Тому я запитав: "Скільки людей було вбито?" – Тому що я знав, що були й інші постріли".

Нагадаємо: На передвиборчому мітингу в Мічигані Трамп заявив, що "отримав кулю за демократію" ("took a bullet for democracy"). 

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.

ТрампСШАвибориМаск
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Трамп
Маск заявив про затримку інтерв’ю з Трампом через DDOS-атаку
Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах – опитування
Кампанія Трампа заявила, що хакери зламали її внутрішню комунікацію
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: