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В разговоре с Маском Трамп сказал, что покушение на него было "неприятным"

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 04:26
В разговоре с Маском Трамп сказал, что покушение на него было неприятным
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью с владельцем сети X Илоном Маском заявил, что покушение на него было "неприятным".

Источник: Трапм во время интервью с Маском в сети Х, цитирует CNN

Детали: Отвечая на вопрос Маска о том, какой была стрельба "для вас", Трамп ответил, что она была "неприятной".

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Прямая речь Трампа: "Это был тяжелый удар. Это было очень, я думаю, вы бы сказали, сюрреалистично, но это не было сюрреалистично.

Знаете, я говорил кому-то, что у вас бывают такие случаи... когда вы чувствуете, что это сюрреалистическая ситуация. А у меня такого никогда не было.

Я сразу понял, что это была пуля (которая задела его ухо - ред.)".

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Детали: Маск сказал, что одной из причин, почему он поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах, была реакция бывшего президента на предвыборный митинг в Пенсильвании в прошлом месяце, назвав то, как Трамп размахивал кулаками, "просто невероятно вдохновляющим".

Трамп добавил, что его первым вопросом после того, как он упал, был: "Сколько людей было убито?"

Прямая речь Трампа: "Потому что там была огромная толпа – тысячи и тысячи людей. ... Поэтому я спросил: "Сколько людей было убито?" – потому что я знал, что были и другие выстрелы".

Напомним: На предвыборном митинге в Мичигане Трамп заявил, что "получил пулю за демократию" ("took a bullet for democracy").

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.

ТрампСШАвиборыМаск
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