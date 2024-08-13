В разговоре с Маском Трамп сказал, что покушение на него было "неприятным"
Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время интервью с владельцем сети X Илоном Маском заявил, что покушение на него было "неприятным".
Источник: Трапм во время интервью с Маском в сети Х, цитирует CNN
Детали: Отвечая на вопрос Маска о том, какой была стрельба "для вас", Трамп ответил, что она была "неприятной".
Прямая речь Трампа: "Это был тяжелый удар. Это было очень, я думаю, вы бы сказали, сюрреалистично, но это не было сюрреалистично.
Знаете, я говорил кому-то, что у вас бывают такие случаи... когда вы чувствуете, что это сюрреалистическая ситуация. А у меня такого никогда не было.
Я сразу понял, что это была пуля (которая задела его ухо - ред.)".
Детали: Маск сказал, что одной из причин, почему он поддержал кандидатуру Трампа на президентских выборах, была реакция бывшего президента на предвыборный митинг в Пенсильвании в прошлом месяце, назвав то, как Трамп размахивал кулаками, "просто невероятно вдохновляющим".
Трамп добавил, что его первым вопросом после того, как он упал, был: "Сколько людей было убито?"
Прямая речь Трампа: "Потому что там была огромная толпа – тысячи и тысячи людей. ... Поэтому я спросил: "Сколько людей было убито?" – потому что я знал, что были и другие выстрелы".
Напомним: На предвыборном митинге в Мичигане Трамп заявил, что "получил пулю за демократию" ("took a bullet for democracy").
Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.