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Уночі над Україною збили 30 з 38 "Шахедів"

Ірина БалачукВівторок, 13 серпня 2024, 07:22
Уночі над Україною збили 30 з 38 Шахедів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 13 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", 30 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях".

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Деталі: Повідомляється, що ракети окупанти запускали з Воронезької області РФ, а дрони – із районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Передісторія:

ШахедПовітряні сили ЗСУ
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