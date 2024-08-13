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Ночью над Украиной сбили 30 из 38 "Шахедов"

Ирина БалачукВторник, 13 августа 2024, 07:22
Ночью над Украиной сбили 30 из 38 Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 13 августа россияне атаковали Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed", 30 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 30 вражеских БпЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях".

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Детали: Сообщается, что ракеты оккупанты запускали из Воронежской области РФ, а дроны – из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

Предыстория:

ШахедВоздушные силы ВСУ
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