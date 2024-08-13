По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа
Вторник, 13 августа 2024, 07:50
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Обновлено: В 7:47 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 27 мин.
Предыстория:
- Вечером понедельника российские войска запустили в Украину ударные БпЛА с нескольких направлений. Опасность продолжалась до 7:15 утра 13 августа.
- Позже Воздушные силы сообщили, что ночью 13 августа россияне атаковали Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed", 30 вражеских дронов удалось уничтожить.