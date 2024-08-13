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По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа

Ирина БалачукВторник, 13 августа 2024, 07:50
По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа
Скриншот с карты тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Обновлено: В 7:47 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 27 мин.

Предыстория:

воздушная тревога
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