По всей Украине звучала тревога из-за российского МиГа

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31 К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Обновлено: В 7:47 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 27 мин.

Предыстория: