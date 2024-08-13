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"Історично, блискуче, красиво" – сенатори США прокоментували операцію ЗСУ у Курській області

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 13 серпня 2024, 08:33
Історично, блискуче, красиво – сенатори США прокоментували операцію ЗСУ у Курській області
Президент Володимир Зеленський та сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Фото ОП

Двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва підтримала дії Сил оборони України у Курській області РФ і назвала цю операцію "історичною" і такою, що дає надію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Пряма мова сенатора від Демократичної партії Річарда Блументаля: "Сьогоднішній день – це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська – історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів... Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії".

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Деталі: Він переконаний, що такі дії ЗСУ змусять Росію перекинути на Курщину війська з інших місць фронту.

Пряма мова сенатора-республіканця Ліндсі Грема: "Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад".

Деталі: Повідомляється, що обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.

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Пряма мова Грема: "Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго, вони вже в Україні, так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів".

Передісторія:

СШАКурська область
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