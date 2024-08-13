"Исторически, блестяще, красиво" – сенаторы США прокомментировали операцию ВСУ в Курской области

Двухпартийная делегация из США во время официального визита в Киев поддержала действия Сил обороны Украины в Курской области РФ и назвала эту операцию "исторической" и дающей надежду.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Прямая речь сенатора от Демократической партии Ричарда Блументаля: "Сегодняшний день – это день надежды, большей надежды, чем я видел во время всех моих поездок сюда. Прорыв в направлении Курска – исторический. Это сейсмический прорыв. Это хорошая, большая новость, которая обещает еще больше потенциальных прорывов... Но главная новость в том, что Украина в России. Она переносит борьбу на территорию России".

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Детали: Он убежден, что такие действия ВСУ заставят Россию перебросить на Курщину войска из других мест фронта.

Прямая речь сенатора-республиканца Линдси Грэма: "Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Так держать! Путин начал это, надерите ему задницу".

Детали: Сообщается, что оба сенатора призвали администрацию Джо Байдена снять ограничения относительно использования предоставленного Украине американского оружия.

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Прямая речь Грэма: "Позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут себе позволить проиграть. Что касается F-16, все это очень долго, они уже в Украине, так дайте возможность их использовать. Давайте тренировать украинских пилотов".

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