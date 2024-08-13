Генштаб: На фронту за добу було 134 боєзіткнення: найгарячіше – на Покровському напрямку

Протягом доби понеділка на фронті зафіксували 134 бойових зіткнення: найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08.00 13 серпня

Деталі: За уточненою інформацією, 12 серпня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 - із реактивних систем залпового вогню.

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Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб.