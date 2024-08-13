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Генштаб: На фронте за сутки было 134 боестолкновения: горячее всего – на Покровском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 08:37
Генштаб: На фронте за сутки было 134 боестолкновения: горячее всего – на Покровском направлении
иллюстративное фото ВСУ

В течение суток понедельника на фронте зафиксировали 134 боевых столкновения: активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08.00 13 августа

Детали: По уточненной информации, 12 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4400 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня.

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В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

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В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек.  

войнаГенштаб
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