Півмільйонний хабар: запобіжні заходи отримали ще троє фігурантів справи ексзаступника міністра
Вищий антикорупційний застосував запобіжні заходи до ще трьох підозрюваних у справі про хабар колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Джерело: пресслужба ВАКС
Деталі: Рішення було ухвалено на засіданні 12 серпня. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ частково.
Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.
Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів.
Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
Передісторія:
- 12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.
- За даними слідства, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.
- Цього ж дня Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Хейла з посади заступника міністра енергетики.