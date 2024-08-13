Півмільйонний хабар: запобіжні заходи отримали ще троє фігурантів справи ексзаступника міністра

Вищий антикорупційний застосував запобіжні заходи до ще трьох підозрюваних у справі про хабар колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: Рішення було ухвалено на засіданні 12 серпня. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ частково.

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Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.

Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

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Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів.

Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Передісторія: