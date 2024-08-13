Полумиллионная взятка: меры пресечения получили еще трое фигурантов дела экс-замминистра

Высший антикоррупционный применил меры пресечения к еще трем подозреваемым по делу о взятке бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Решение было принято на заседании 12 августа. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайства детектива НАБУ частично.

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Второй подозреваемый сообщник экс-заместителя министра арестован на 2 месяца с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен.

В отношении третьего подозреваемого, бывшего руководителя государственного предприятия, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другому подозреваемому, управляющему ООО, определена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

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Постановлениями следственных судей трем подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов.

Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

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