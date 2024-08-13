Полумиллионная взятка: меры пресечения получили еще трое фигурантов дела экс-замминистра
Высший антикоррупционный применил меры пресечения к еще трем подозреваемым по делу о взятке бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло.
Источник: пресс-служба ВАКС
Детали: Решение было принято на заседании 12 августа. Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайства детектива НАБУ частично.
Второй подозреваемый сообщник экс-заместителя министра арестован на 2 месяца с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен.
В отношении третьего подозреваемого, бывшего руководителя государственного предприятия, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Другому подозреваемому, управляющему ООО, определена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.
Постановлениями следственных судей трем подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца.
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов.
Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.
Предыстория:
- 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. По данным источников УП, Александр Хейло был задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.
- По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.
- В этот же день Кабинет министров уволил подозреваемого во взяточничестве Хейло с должности заместителя министра энергетики.