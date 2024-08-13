Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет – нардеп-полковник СБУ

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет, чтобы бойцы имели возможность эффективно выполнять задачи.

Источник: Костенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь нардепа: "Я депутат или военный, у меня на первом месте – национальные интересы.

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У нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная. Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50".

Детали: По его мнению, все, кто старше "могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения".

"Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", – подчеркнул Костенко.

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Он добавил, что принятый закон о мобилизации позволил увеличить количество личного состава в вооруженных силах, хотя и имеет определенные недостатки – такие как преобладание количества над качеством.

"Есть, конечно, где-то перегибы на местах тех самых ТЦК. Во-первых, нужно обращать внимание на качество личного состава. Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами: тебе сказали 10 должно быть в день, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате – тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают люди из воинских частей и просто их не берут", – заявил Костенко.

Он подчеркнул, что потом эти мобилизованные "сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя", и таким образом получается, что "у нас как бы армия увеличивается, а качества личного состава нет".

"Как бы мы ни говорили, но у нас сейчас миллионная армия в большой стране и этого недостаточно, потому что мы воюем одним миллионом личного состава против такой большой страны, как Российская Федерация. Армия должна быть больше", – подытожил нардеп.

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