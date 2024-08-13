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Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет – нардеп-полковник СБУ

Ирина Балачук, Севгиль МусаеваВторник, 13 августа 2024, 11:09
Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет – нардеп-полковник СБУ
Роман Костенко. Фото УП

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет, чтобы бойцы имели возможность эффективно выполнять задачи.

Источник: Костенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь нардепа: "Я депутат или военный, у меня на первом месте – национальные интересы.

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У нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная. Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50".

Детали: По его мнению, все, кто старше "могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения".

"Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", – подчеркнул Костенко.

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Он добавил, что принятый закон о мобилизации позволил увеличить количество личного состава в вооруженных силах, хотя и имеет определенные недостатки – такие как преобладание количества над качеством.

"Есть, конечно, где-то перегибы на местах тех самых ТЦК. Во-первых, нужно обращать внимание на качество личного состава. Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами: тебе сказали 10 должно быть в день, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате – тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают люди из воинских частей и просто их не берут", – заявил Костенко.

Он подчеркнул, что потом эти мобилизованные "сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя", и таким образом получается, что "у нас как бы армия увеличивается, а качества личного состава нет".

"Как бы мы ни говорили, но у нас сейчас миллионная армия в большой стране и этого недостаточно, потому что мы воюем одним миллионом личного состава против такой большой страны, как Российская Федерация. Армия должна быть больше", – подытожил нардеп.

Предыстория:

мобилизацияВерховная Рада
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