Росіяни ударили по критичній інфраструктурі Сум: поранена людина, частина міста без світла і газу

Уночі 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми – одна людина дістала поранення, на місцях працюють відповідні служби.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми.

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На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи".

Деталі: Влада зазначила, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Оновлено: Трохи пізніше в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.

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Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

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