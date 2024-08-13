В приграничье Сумской области ввели жесткие ограничения на перемещение

В пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области ввели ограничения на перемещение для всех категорий граждан.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области".

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Детали: В Генштабе уточнили, что допуск на эту территорию будет осуществляться по паспортам граждан Украины с "соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".

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