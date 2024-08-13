В приграничье Сумской области ввели жесткие ограничения на перемещение
Вторник, 13 августа 2024, 12:15
В пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области ввели ограничения на перемещение для всех категорий граждан.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области".
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Детали: В Генштабе уточнили, что допуск на эту территорию будет осуществляться по паспортам граждан Украины с "соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне".
Предыстория:
- В понедельник 12 августа президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой ему доложили о наступательной операции ВСУ в Курской области России, граничащей с Сумской областью.
- Ночью 13 августа российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Сумы - один человек получил ранения, на местах работают соответствующие службы.