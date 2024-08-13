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У 201 населеному пункті Харківщини ввели 16-годинну комендантську – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 13 серпня 2024, 13:11
У 201 населеному пункті Харківщини ввели 16-годинну комендантську – ОВА
Фото ілюстративне з pixabay.com

Влада Харківської області подовжила комендантську годину для 201 населеного пункту у прикордонних районах – вона діятиме 16 годин на добу.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Для 201 населеного пункту Харківщини віднині діє продовжена комендантська година – з 17:00 до 09:00. Рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 н.п. Чугуївського району, 41 н.п. Харківського, 42 н.п. Богодухівського та 73 н.п. Куп‘янського районів.

Він також повідомив, що усього із 10 травня із Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів евакуйовано майже 14 тисяч людей, із них тисяча дітей.

"За минулу добу евакуйовано 55 людей: 46 дорослих та 9 дітей", – підсумував Синєгубов.

Передісторія:

Харківська областькомендантська година
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