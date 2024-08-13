Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В 201 населенном пункте Харьковщины ввели 16-часовой комендантский – ОВА

Ирина БалачукВторник, 13 августа 2024, 13:11
В 201 населенном пункте Харьковщины ввели 16-часовой комендантский – ОВА
Фото иллюстративное с pixabay.com

Власти Харьковской области продлили комендантский час для 201 населенного пункта в приграничных районах – он будет действовать 16 часов в сутки.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Для 201 населенного пункта Харьковщины отныне действует продленный комендантский час – с 17:00 до 09:00. Решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать".

Реклама:

Детали: Глава ОВА уточнил, что речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 н.п. Чугуевского района, 41 н.п. Харьковского, 42 н.п. Богодуховского и 73 н.п. Купянского районов.

Он также сообщил, что всего с 10 мая из Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов эвакуированы почти 14 тысяч человек, из них тысяча детей.

"За минувшие сутки эвакуированы 55 человек: 46 взрослых и 9 детей", – подытожил Синегубов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Дергачевской и Липецкой общинах Харьковской области, граничащих с Россией, с 12 августа комендантский час будет продолжаться с 17:00 до 9:00.

Харьковская областькомендантский час
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ

WP: Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня

фото, видеоГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Все новости...
Харьковская область
По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей
В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина
Враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь
Последние новости
17:02
Генштаб: За субботу россияне штурмовали Покровское направление уже 25 раз
16:52
Как помочь человеку, имеющему проблемы с азартными играми: советы от Минздрава
16:37
фотоВ Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов
16:22
Одержимость родителей по телефонам может негативно повлиять на здоровье их детей – исследование
16:17
фотоГУР успешно атаковала провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
16:00
На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
15:46
Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне
15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
15:29
Космическое пиво может смаковать лучше, чем земное – ученые
Все новости...
Реклама:
Реклама: