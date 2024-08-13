В 201 населенном пункте Харьковщины ввели 16-часовой комендантский – ОВА

Власти Харьковской области продлили комендантский час для 201 населенного пункта в приграничных районах – он будет действовать 16 часов в сутки.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Для 201 населенного пункта Харьковщины отныне действует продленный комендантский час – с 17:00 до 09:00. Решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать".

Реклама:

Детали: Глава ОВА уточнил, что речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 н.п. Чугуевского района, 41 н.п. Харьковского, 42 н.п. Богодуховского и 73 н.п. Купянского районов.

Он также сообщил, что всего с 10 мая из Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов эвакуированы почти 14 тысяч человек, из них тысяча детей.

"За минувшие сутки эвакуированы 55 человек: 46 взрослых и 9 детей", – подытожил Синегубов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: