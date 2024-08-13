Генштаб: Від початку доби майже половина боєзіткнень – на Покровському напрямку, усього – 80  

Від початку доби 13 серпня на фронті відбулося 80 бойових зіткнень і майже половину з них зафіксовали на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00

Дослівно: "Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку.

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Деталі: В Генштабі заявили, що росіяни обстрілювали прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей.

Найбільше атак відбувається на Покровському напрямку.

"Росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці", - повідомили у Генштабі.

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