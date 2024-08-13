Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Від початку доби майже половина боєзіткнень – на Покровському напрямку, усього – 80  

Олександр ШумілінВівторок, 13 серпня 2024, 17:32
Генштаб: Від початку доби майже половина боєзіткнень – на Покровському напрямку, усього – 80  
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 серпня на фронті відбулося 80 бойових зіткнень і майже половину з них зафіксовали на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16.00

Дослівно: "Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку.

Реклама:

Деталі: В Генштабі заявили, що росіяни обстрілювали прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей.

Найбільше атак відбувається на Покровському напрямку.

"Росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці", - повідомили у Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В інтерв’ю французьким журналістам 1 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль і тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій області.   

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На фронту за добу було 134 боєзіткнення: найгарячіше – на Покровському напрямку
Генштаб: На Покровському напрямку минулої доби точилося 50 боїв
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 80 бойових зіткнень
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: