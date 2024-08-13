Генштаб: С начала суток почти половина боестолкновений – на Покровском направлении, всего – 80 

С начала суток 13 августа на фронте произошло 80 боевых столкновений и почти половину из них зафиксировали на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00

Дословно: "Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении.

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Детали: В Генштабе заявили, что россияне обстреливали приграничные села и поселки Сумской и Черниговской областей.

Больше всего атак происходит на Покровском направлении.

"Россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес четыре авиаудара по Александрополю и Гродовке", - сообщили в Генштабе.

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