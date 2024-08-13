Генштаб: С начала суток почти половина боестолкновений – на Покровском направлении, всего – 80
С начала суток 13 августа на фронте произошло 80 боевых столкновений и почти половину из них зафиксировали на Покровском направлении в Донецкой области.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16.00
Дословно: "Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении.
Детали: В Генштабе заявили, что россияне обстреливали приграничные села и поселки Сумской и Черниговской областей.
Больше всего атак происходит на Покровском направлении.
"Россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес четыре авиаудара по Александрополю и Гродовке", - сообщили в Генштабе.
Предыстория:
- В интервью французским журналистам 1 августа президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как россиянам не удалось наступление на Харьков в начале лета, они изменили главную цель и теперь приоритетом для них является захват Покровска в Донецкой области.