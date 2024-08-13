Bloomberg: Росія може оголосити нову хвилю мобілізації через високі втрати на фронті

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що в армії РФ спостерігається дефіцит солдатів для ведення війни проти України, тож це може змусити Росію розпочати нову мобілізацію до кінця 2024 року.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: За словами трьох співрозмовників Bloomberg, які близькі до Кремля та Міноборони РФ, російська армія не отримує достатньо нових солдатів, щоби компенсувати втрати на фронті, які є найвищими від початку вторгнення в лютому 2022 року. Зазначається, що регіональні чиновники не можуть виконати в середньому більш як третину своїх квот на призов.

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Як пише видання, ця ситуація може змусити Росію оголосити нову хвилю мобілізацію. За словами одного джерела, офіційні особи можуть назвати це "ротацією", щоб дати відпочити військовим на передовій, а інше джерело зазначає, що про нову мобілізацію можуть оголосити вже до кінця 2024 року.

Також видання додає, що вторгнення України в Курську область Росії, яке не зустріло значного опору, підкреслило виклики, з якими стикається Кремль у війні.

"Неспроможність Росії відбити українську атаку і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів. Москва має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі збільшенням втрат, а бойові дії здебільшого заходять у глухий кут", – пише Bloomberg.

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Співрозмовник видання розповів, що масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення робить підтримання стратегії війни дедалі складнішим.

"Про захоплення Києва та інших міст більше не йдеться, оскільки Росія не має достатньої кількості живої сили", – розповів співрозмовник видання.

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