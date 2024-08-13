Bloomberg: Россия может объявить новую волну мобилизации из-за высоких потерь на фронте
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в армии РФ наблюдается дефицит солдат для ведения войны против Украины, поэтому это может заставить Россию начать новую мобилизацию до конца 2024 года.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники
Детали: По словам трех собеседников Bloomberg, которые близки к Кремлю и Минобороны РФ, российская армия не получает достаточно новых солдат, чтобы компенсировать потери на фронте, которые являются самыми высокими с начала вторжения в феврале 2022 года. Отмечается, что региональные чиновники не могут выполнить в среднем более трети своих квот на призыв.
Как пишет издание, эта ситуация может заставить Россию объявить новую волну мобилизации. По словам одного источника, официальные лица могут назвать это "ротацией", чтобы дать отдохнуть военным на передовой, а другой источник отмечает, что о новой мобилизации могут объявить уже до конца 2024 года.
Также издание добавляет, что вторжение Украины в Курскую область России, которое не встретило значительного сопротивления, подчеркнуло вызовы, с которыми сталкивается Кремль в войне.
"Неспособность России отразить украинскую атаку и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов. Москва имеет сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с увеличением потерь, а боевые действия в основном заходят в тупик", – пишет Bloomberg.
Собеседник издания рассказал, что масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения делает поддержание стратегии войны все более сложным.
"О захвате Киева и других городов речь больше не идет, поскольку Россия не имеет достаточного количества живой силы", – рассказал собеседник издания.
Предыстория:
- Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.