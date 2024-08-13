Bloomberg: Россия может объявить новую волну мобилизации из-за высоких потерь на фронте

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в армии РФ наблюдается дефицит солдат для ведения войны против Украины, поэтому это может заставить Россию начать новую мобилизацию до конца 2024 года.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По словам трех собеседников Bloomberg, которые близки к Кремлю и Минобороны РФ, российская армия не получает достаточно новых солдат, чтобы компенсировать потери на фронте, которые являются самыми высокими с начала вторжения в феврале 2022 года. Отмечается, что региональные чиновники не могут выполнить в среднем более трети своих квот на призыв.

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Как пишет издание, эта ситуация может заставить Россию объявить новую волну мобилизации. По словам одного источника, официальные лица могут назвать это "ротацией", чтобы дать отдохнуть военным на передовой, а другой источник отмечает, что о новой мобилизации могут объявить уже до конца 2024 года.

Также издание добавляет, что вторжение Украины в Курскую область России, которое не встретило значительного сопротивления, подчеркнуло вызовы, с которыми сталкивается Кремль в войне.

"Неспособность России отразить украинскую атаку и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов. Москва имеет сотни тысяч военных на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с увеличением потерь, а боевые действия в основном заходят в тупик", – пишет Bloomberg.

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Собеседник издания рассказал, что масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения делает поддержание стратегии войны все более сложным.

"О захвате Киева и других городов речь больше не идет, поскольку Россия не имеет достаточного количества живой силы", – рассказал собеседник издания.

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