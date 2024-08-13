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Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 23:24
Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда
Литовский министр национальной обороны Лауринас Кащюнас (справа). Фото - ОП

Наступление ВСУ в Курской области вынуждает российское Минобороны перебрасывать в регион войска из Калининграда.

Источник: заявление министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса 13 августа на встрече с президентом Украины

Прямая речь: "Мы сейчас видим, как они (россияне - УП) передислоцируют свои войска в Курск. Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы России нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям".

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Детали: По его мнению, хорошим знаком от партнеров было бы разрешение на использование Украиной средств дальнего поражения, чтобы поражать вражеские цели глубже на их территории.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому, что по состоянию на 13 августа под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.

ЛитваКалининградРосcияКурская область
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