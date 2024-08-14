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У США профспілка висунула федеральні звинувачення проти Трампа та Маска

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 01:36
У США профспілка висунула федеральні звинувачення проти Трампа та Маска
Дональд Трамп, фото: Getty Images

У США Профспілка United Auto Workers у вівторок висунула федеральні звинувачення проти кандидата у президенти США Дональда Трампа та генерального директора Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска за погрози залякати працівників, які оголосили страйк.

Джерело: CNN

Деталі: Під час інтерв'ю Трампа з Маском вони обговорили потенційну роль Маска в адміністрації Трампа в разі його переобрання. Трамп назвав Маска "різником" і похвалив його за антипрофспілкову позицію.

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Пряма мова Трампа: "Я дивлюся на те, що ви робите, ви приходите і просто кажете: "Хочете звільнитися?". Вони страйкують - я не буду називати назву компанії - але вони страйкують, а ти кажеш: "Все гаразд, ви всі йдете. Ви всі йдете. Кожен з вас йде".

Ще деталі: Маск розсміявся і відповів "так".

Профспілка робітників США, яка нещодавно підтримала віце-президента Камалу Гарріс на посаду президента, в понеділок подала окремі звинувачення проти Трампа і Маска в Національну раду з трудових відносин.

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У звинуваченнях стверджується, що колишній президент і генеральний директор Tesla "втручалися, обмежували або примушували працівників", які здійснювали своє право на організацію проти компанії, "припускаючи, що він звільнить працівників, які беруть участь у захищеній узгодженій діяльності, включаючи страйк".

Президент UAW Шон Фейн, різкий критик Трампа, раніше називав Трампа "коростою". 

Пряма мова Фейна: "Коли ми говоримо, що Дональд Трамп - короста, ми маємо на увазі саме це. І Трамп, і Маск хочуть, щоб люди з робітничого класу сіли і заткнулися, і вони відкрито сміються з цього. Це огидно, незаконно і абсолютно передбачувано з боку цих двох клоунів".

Ще деталі: Кампанія Трампа назвала звинувачення UAW політичною оркестровкою з боку "босів з особливими інтересами демократів".

Пряма мова старшого радника кампанії Трампа Брайана Г'юза: "Цей безпідставний позов є безсоромним політичним трюком, спрямованим на те, щоб підірвати переважну підтримку президента Трампа серед американських робітників. Президент Трамп зміцнив нашу економіку і досяг результатів від імені забутих чоловіків і жінок Америки, і він зробить це знову, коли буде переобраний 5 листопада".

Нагадаємо:

СШАТрампМаск
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