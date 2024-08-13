Трамп дорікнув Байдену за слова про вступ України в НАТО

Кандидат у президенти США Дональд Трамп дорікнув чинному президенту Джо Байдену за слова про вступ України в НАТО і вкотре повторив, що якби він був президентом, війна Росії проти України мала б "нульові шанси початися".

Джерело: Трамп під час розмови з Ілоном Маском у мережі Х, цитує Суспільне

Деталі: За словами Трампа, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.

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Пряма мова Трампа: "Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом".

Деталі: Трапм також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".

Він зазначив, що якщо стане президентом, то почне говорити з Путіним.

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Пряма мова Трампа: "Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо".

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