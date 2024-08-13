Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп дорікнув Байдену за слова про вступ України в НАТО

Ольга Глущенко Вівторок, 13 серпня 2024, 06:30
Трамп дорікнув Байдену за слова про вступ України в НАТО
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп дорікнув чинному президенту Джо Байдену за слова про вступ України в НАТО і вкотре повторив, що якби він був президентом, війна Росії проти України мала б "нульові шанси початися".

Джерело: Трамп під час розмови з Ілоном Маском у мережі Х, цитує Суспільне

Деталі: За словами Трампа, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом".

Деталі: Трапм також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".

Він зазначив, що якщо стане президентом, то почне говорити з Путіним.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Трампа: "Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо".

Нагадаємо:

ТрампБайденПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Трамп
У разі перемоги Трампа Маск хоче взяти участь у роботі адміністрації президента США
У розмові з Маском Трамп сказав, що замах на нього був "неприємним"
Маск заявив про затримку інтерв’ю з Трампом через DDOS-атаку
Останні новини
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
09:10
Помер французький актор Ален Делон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: