Трамп дорікнув Байдену за слова про вступ України в НАТО
Кандидат у президенти США Дональд Трамп дорікнув чинному президенту Джо Байдену за слова про вступ України в НАТО і вкотре повторив, що якби він був президентом, війна Росії проти України мала б "нульові шанси початися".
Джерело: Трамп під час розмови з Ілоном Маском у мережі Х, цитує Суспільне
Деталі: За словами Трампа, Байден почав говорити про членство України в НАТО, що нібито стало поштовхом для Путіна вторгнутися в Україну.
Пряма мова Трампа: "Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом".
Деталі: Трапм також сказав, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для того, щоб воювати, тому і використовує "дуже молодих або дуже старих".
Він зазначив, що якщо стане президентом, то почне говорити з Путіним.
Пряма мова Трампа: "Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо".
Нагадаємо:
- Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.
- Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу. Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав фейковими ці деталі.
- У квітня телеканал CNN повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.
- Колишня радниця Трампа Фіона Гілл заявляла, що той, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.
- Сам Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах буде намагатися допомогти Україні, але паралельно вимагатиме від Європи таких самих зусиль.